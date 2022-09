:

Wij hadden ook een zinken teil, die na verhuizing in 1958 naar een Amsterdams-Slotervaartse nieuwbouwhuis vervangen werd door een 'terazzo' lavet. En in het complete 'Nieuw-west' van die tijd (de wijken Geuzenveld, Sloten, Slotervaart, Overtoomse Veld etc.) was in ieder huis exact één gasaansluiting te vinden: die van de 'geyser'. En als je heel veel mazzel had, dan had je vanaf die geyser een warmwaterleiding naar de gootsteenkraan - en één naar de badkamer. En dat was een ongekende luxe in een tijd dat een groot gedeelte van Amsterdam nog wekelijks naar het badhuis ging. En oh ja: in de winter stonden de bloemen 's morgens aan de binnenkant van de enkele ramen. En daar ging bepaald niemand dood van. Er was welgeteld één hele kolenkachel in huis, en die stond in de huiskamer. Het merendeel van de huizen in Nederland werd met oliestelletjes verwarmd - en daar werd vaak ook nog op gekookt. Ome Bis doucht nog steeds koud. Van huis uit mee gekregen. Ga je lekker van tintelen.