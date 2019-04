"In 2014 gebruikten we in Nederland 346 miljard liter water, in 2018 is dat met bijna 9 procent gestegen naar 377 miljard liter. De verwachting is dat we in 2050 nog eens 30 procent meer water verbruiken dan nu. De redenen? Het gaat economisch goed met ons, we hebben vaker een stortdouche in huis, wonen vaker alleen en maken volop gebruik van de wasmachine en vaatwasser."

Wat dacht u van de bevolkingstoename in Nederland?

U weet wel, van 15 miljoen mensen, naar bijna 20% meer nu. Dat is al een stijging van 20%.