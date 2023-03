U mag zelf kiezen wie u gelooft. De Telegraaf zegt: "In de D66-top valt voor het eerst waar te nemen dat 2030 niet heilig is(...) De partij vindt het – met de andere coalitiepartijen – belangrijker dat er wel echt van start wordt gegaan met het aanpakken van het probleem." Ondertussen in De Volkskrant: "In de fractiegangen van het CDA was woensdagmiddag te horen dat D66 geen ‘centimeter wil toegeven’ en dat ‘de boel desnoods dan maar moet klappen’." Tegenstrijdig, maar beide waar. D66 bevindt zich momenteel in een kwantumtoestand waarin het gelijktijdig wel als niet meebeweegt met het aanpassen van het stikstofbeleid afhankelijk van wie op dat moment kijkt. Naar buiten toe staan de hakken in het zand voor de eigen geloofwaardigheid en in de hoop sterker te staan in eventuele onderhandelingen. Intern weten ze echter ook dat het ingraven op dit standpunt het graven van het eigen graf kan zijn. De partij gaf een vermogen uit aan de recente campagne en zag alsnog de kiezers massaal de electorale deur uitrennen. Nieuwe verkiezingen gaan D66 vrijwel gegarandeerd zetels kosten in de Kamer, maar meewaaien in de BBB-wind kost ze hun laatste beetje geloofwaardigheid. Kaag & Co hebben zich klemgezet in een hoek van verlies en houden daarom de opties open. Welk D66-stikstofbeleid er uiteindelijk uit Schrödingers doos komt, weten we pas als De Deur na het laatste coalitie-overleg opent.