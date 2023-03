Ach, Landgenoot, het kapitaal komt pas als het woordje landbouwgrond verandert in kavels. En je weet, daar zit een gemeente tussen en heel veel projectontwikkelaars. Het is niet zo dat boeren 1 op 1 die poen opstrijken; daarom ook de obsessie van X66, het CDA en de VVD om die grond te gelde te maken, ieder om de eigen reden maar de boeren moeten oprotten ( of op een dusdanige manier produceren dat dat zonder subsidies niet haalbaar is en wij ons blauw betalen in/op de (super)markt maar ja, eigenlijk is voedsel toch veel te goedkoop in dit land he ). Kortom, de geldgeile klauwen van de belangenclubjes doen er alles aan om die grond in handen te krijgen met in ultimo .... etc. Je denkt toch niet dat buiten de Randstad iemand zit te wachten op intensieve mensjeshouderij?