Even leek het allemaal mee te vallen met de verzuring na de enorme zeteloogst van de BoerBurgerBeweging. Alsof ze zelfs in de ivoren mediatorens en aan de verzakte grachtenkades wel beseften dat Caroline geen rabiaat fenomeen is, en de kiezer geen hele wilde keuzes had gemaakt. Maar het gekerm zwol toch aan. De "Joodse Raad 2.0" (Van Roosmalen, NPO) doet verlangen naar een "dictatuur" om te voorkomen dat domme mensen kunnen stemmen (Zure Cabaretière, NPO) en zo worden bij kiezers van BBB steeds meer brandende stropoppen in de voortuin gezet door de Klimaat Kerk Klan. Van 'BBB kreeg meer media-aandacht dan anderen' (feitelijk onjuist) en 'BBB kocht meer reclame' (feitelijk onjuist) tot de nieuwste stropophalm: de BBB-kiezer is te oud, dus misschien zouden bejaarden hun stemrecht moeten opgeven omdat jongeren minder vaak 'verkeerd' stemmen dan ouderen. Ja echt heel kwalijk, zo'n democratie waarin iedere volwassen stem als 1 telt ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht, IQ of provinciale positionering van de kiezer.

Zo wordt het allemaal toch nog voorspelbaar: wanneer de cultuurlinkse, Amsterdam-gecentreerde mediacirkels een electorale afstraffing krijgen, dient de democratie acuut te worden ingeperkt, moeten de spelregels worden herschreven en zal de gedachte dat ze zelf misschien teveel in hun eigen (in dit geval klimaat-) propaganda zijn gaan geloven, nooit in hen opkomen. Het is altijd d'Ander! d'Ander! Ja maar d'Ander! die het verkeerd doet (en daarom het zwijgen moet worden opgelegd). Daarom toch een beetje lof voor Wouke van Scherrenburg (172), die op het punt om met pijn en spijt maar vol overtuiging van haar eigen gelijk afstand te doen van haar stemrecht. Dapper, want je stem opgeven voor een zelfgekozen hoger doel is toch een beetje zoals een boerka aantrekken: een vrije keuze voor je eigen vrijheidsbeperkingen is een eenrichtingsweg is die je maar één keer kunt nemen. Maar hee, het is allemaal voor Het Klimaat hè! En dat zullen die domme, bejaarde BBB-kiezers nooit begrijpen...

(Ondertussen zijn die Ikstinkzo Eindtijdroepers bezig met het vandaliseren van Eindhoven Airport, dat doodsbang collaboreert met de groene laars van het klimaatextremisme.)

Vandalistische armageddonactivisten vernielen andermans vliegveld

We zijn niet gek, we zijn een vliegv... klimaatkerk?

Hee Siri hoe klinkt een tekort aan dierlijke eiwitten?

De oplossing voor klimaat is niet religie maar technologie