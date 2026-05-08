De eerste regel bij memes: BRONVERMELDING anders komt een EU-copyright-rechter je halen. Dus dat doet de Europese Commissie dan ook netjes in de vervolgtweet: "Content idea and inspiration: @francediplo", oftewel het Franse EU-promokanaal France Diplomatie. Tweede regel: de grap in de afbeelding zelf met heel veel tekst nadrukkelijk uitleggen. Dus daarom in het vlak rechtsonder op de boorden: "Once great now ignored", "Closed, out of business", "No growth", "High taxes", "Too many regulations", "No innovation", "Brain drain", "Culture faded". En ja kijk weet je die teksten zouden de 'grap' nog kunnen dienen als ze niet, ja kijk weet je, overwegend waar waren.

Dan in ander nieuws: het Europees Parlement wil na een nieuwe definitie van verkrachting ook een nieuwe definitie van privacy, want het richt nu zijn vizier op VPN's. Net als die hele Europese Digital Services Act natuurlijk onder het voorwendsel van het beschermen van kinderen. Gelukkig toont o.a. die studie in de Community Note onder de tweet bijvoorbeeld aan dat 82% van de VPN-gebruikers dit middel inzet om zichzelf te beschermen, en er zijn geen studies die aanwijzen dat VPN's door kinderen gebruikt worden om leeftijdsbarrières te omzeilen. En zo wel, dan wordt die Brusselse privacy-vernietigende app voor de leeftijdscheck er dit jaar nog doorheen gedrukt. Afijn, de wereld het internet van gisteren.