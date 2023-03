BBB stemmers ontkennen de wetenschap, hoor ik. Had D66 niet een wetenschapper die kritisch was op het stikstofbeleid en moest wieberen?

Dat gelul over ‘de’ wetenschap, volgens mij is die het onderling niet eens over stikstof, CO2 etc. Maar goed ook, als wetenschappers niet meer kritisch zijn kunnen we beter ophouden