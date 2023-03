rapper : kijk naar mij ik ben bijzonder

- Wat is er dan zo bijzonder?

rapper : kijk naar mij ik ben bijzonder

- Ja dat zei je net ook al. Wat is er dan zo bijzonder?

rapper : kijk naar mij ik ben bijzonder

- Weet je, wij gaan gezellig een ongecompliceerd biertje drinken verderop, als je het weet dan horen het wel weer he. Doei.

Toch is er wel een probleem voor de rap-wereld.

Die rap-cultuur doet zijn best om mee tellen, alsof er een soort frustratie onder zit.

En dan zie je overdreven bling bling en chagrijnig kijkende mensen met van die wapperhanden, want ze zijn stoer en en speciaal, vertellen ze. En raar lopen en rare auto's en mode en claimen dat ze bij de echte muziekwereld horen maar intussen kunnen ze helemaal niets zonder computer.

Maar als een AI gaat rappen.

Wie is er dan stoer?

De nerd die de AI heeft geprogrammeerd?

Dan is er opeens geen artiest meer die naar zichzelf loopt te wijzen.

Is dat nog wel leuk voor imago-zoekers en frusty pubertjes met een identiteitscrisis.

Wat ze ook nodig hebben is een door een AI gemaakte nep-artiest met een twitter en een facebookaccount.