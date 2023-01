Een vrouw die haar overleden dochtertje terug zag in VR, dat zagen we drie jaar geleden natuurlijk al eens in Zuid-Korea. Maar dat was 'slechts' een vooraf geschreven, lineaire VR-ervaring. Het nieuwe 're;memory' project van het evenzo Zuid-Koreaanse DeepBrain AI is van een geheel andere orde.

Klanten die 'zichzelf' digitaal achter willen laten voor nabestaanden kunnen naar Zuid-Korea komen om zichzelf te laten vereeuwigen. Op de website lezen we: "About 7 hours of interview and filming is required. Then, a virtual human is created with every aspect of your loved one copied with deel learning technologies - from their physique to their voice." CEO Eric Jang licht verder toe in een interview: "To make a digital twin (avatar), we have to film him reading about 300 sentences. So, customers should come to Korea. After the AI goes through the videos with data, the digital twin is completed. The cost of producing a digital twin has been greatly reduced. In the past, it was expensive enough to be used only by companies, but now it’s cheaper."

Weer elders lezen we dat "Behind the scenes, the company's image synthesis technology can realize an AI human that is complete in non-verbal parts such as lip-syncing, movements, and facial expressions. It also uses conversational AI technology that uses natural language processing and speech recognition technology to make real-time conversations possible." DeepBrain AI werd eind november uitgeroepen tot CES® 2023 Innovation Awards Honoree.

Nou lui, vinden we ervan?

Dit was 'slechts' een lineaire VR-ervaring, geen AI (februari 2020)

re;memory uitgeroepen tot CES® 2023 Innovation Awards Honoree

