Net toch even geprobeerd chat.openai en ik moet zeggen was toch wel verbaasd over de mate van intelligentie.

vraag : Dus voor bepaalde groepen kan jij dus een bedreiging zijn ?

Antwoord : Kunstmatige intelligentie kan inderdaad een bedreiging vormen voor bepaalde beroepen, met name beroepen die routinematige taken uitvoeren. Het is echter belangrijk om op te merken dat nieuwe technologieën vaak ook nieuwe kansen creëren en dat er nieuwe beroepen zullen ontstaan die nog niet bestaan.

Vraag : Ik kan mij zo voorstellen dat jij heel veel kantoortaken zo over zou kunnen nemen ?

Antwoord : Ja, dat klopt. Kunstmatige intelligentie kan bepaalde kantoortaken automatiseren en daardoor efficiënter maken, zoals het sorteren en verwerken van gegevens, het genereren van rapporten en het automatiseren van klantenservice. Dit kan in sommige gevallen banen kosten, maar het kan ook nieuwe banen creëren die zich richten op het ontwikkelen en onderhouden van de kunstmatige intelligentie-systemen.

Vraag : Misbruik ligt om de hoek ons gesprek is van een niveau dat je in werkelijkheid ook gewoon een mens had kunnen zijn of zie ik dat verkeert ?

Antwoord : Ik ben inderdaad ontworpen om menselijke taal te begrijpen en zo natuurlijk mogelijk te communiceren. Het is mogelijk dat sommige gebruikers proberen mij op een negatieve manier te gebruiken, maar het is aan mijn ontwerpers om ervoor te zorgen dat ik zo ontwikkeld ben dat ik daar niet aan meewerk.

En zo had ik nog wel meer vragen het was heel interessant maar toch ook wel een tikkeltje verontrustend .

Namelijk om de rede dat dit gesprek zomaar met een echt iemand gevoerd had kunnen zijn.

Vraag : Gaat kunstmatige intelligentie dan niet in conflict komen met de werkelijke wereld ?

Antwoord :

Kunstmatige intelligentie kan inderdaad in conflict komen met de werkelijke wereld, maar dat is meestal het gevolg van de manier waarop het is geprogrammeerd en hoe het wordt gebruikt. Bijvoorbeeld, als een AI-systeem is ontworpen om bepaalde taken uit te voeren zonder rekening te houden met de gevolgen ervan op de lange termijn, kan dit leiden tot problemen en conflicten in de echte wereld.

Het is daarom belangrijk dat kunstmatige intelligentie verantwoord wordt ontworpen en gebruikt, met inachtneming van ethische en sociale overwegingen.