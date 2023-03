We hadden al spam bots. Ik bedacht me zojuist hoe makkelijk het moet zijn een spambot te maken die vanuit ChatGPT achtige AI geautomatiseerd chats bombardeerd met gekkigheid. Neem een forum als deze. laat er ChatGPT op los met alle intellect van de wereld en die maakt even een snelle reactie op alle copmments in één keer, of per stuk, altijd, iedereen met alleen maar feiten om de oren geslagen, of subtieler. Mods zullen ze niet meer kunnen herkennen. Ze zullen door meerdere scrip[t kiddo's kunnen worden ingezet en zelfs met elkaar in discussie gaan. Of ze zetten elkaar tot dingen aan, door algoritmes prompt de ene bot de ander een virus te cre:eren, of i.d.... En dan de ontwikkelingen van AI beeldmateriaal die net zo rap gaat. Interessante tijden!