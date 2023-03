U heeft gelijk. Het probleem met een rechtszaak is dat je diepe zakken moet hebben. Ook is de toegang tot zendtijd een stuk beperkter dus jezelf verdedigen in een eventueel openbaar debat is nauwelijks mogelijk. Het resultaat is dat je er uiteindelijk bekaaid van af komt tenzij je de tijd en moeite kan nemen om ook anderen te mobiliseren.

Cancelen is iets waarvoor je een achterban moet hebben omdat het anders geen momentum krijgt en het mogelijk zelfs in je gezicht ontploft. Daarnaast is het een middel waarbij de dader nauwelijks kans heeft om zich te verdedigen dus bij een onterechte canceling is de dader dan het slachtoffer en moet maar zien of die schandvlek nog wel helemaal weggepoetst kan worden.

Blijft over fysiek geweld. In sommige gevallen zeer gewenst want bepaalde types lijken zich heel goed te kunnen verschuilen achter hun organisatie of 'het democratisch proces' waarbij men weet dat dit zaken zijn waarbij je als buitenstaander geen enkele kans maakt om je gelijk te halen.

Het probleem met fysiek geweld is echter dat jij, ook al sta je volledig in je gelijk en is de dader aantoonbaar een gigantische pisvlek, altijd de volledige schuld krijgt toegewezen. 'Ja, hij was fout maarrrr, jij had niet zo moeten reageren, daar zijn andere methodes voor'. Je bent de lul no matter what en de kans is groot dat je met je hoofd op het internet komt te staan omdat een buitenstaander jouw acties wel heeft gefilmd.

Er is vrijwel geen effectieve manier voor een slachtoffer die