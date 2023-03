Het hoge woord is eruit. "Het Openbaar Ministerie gaat Jeroen Rietbergen en Ali B vervolgen voor verkrachting of aanranding in de zedenzaak rond talentenshow The Voice of Holland. Voor Rietbergen gaat het om de aangifte van verkrachting die ex-deelneemster Nienke Wijnhoven deed tegen hem. Bij Ali B gaat het om twee gevallen van verkrachting en één van aanranding. Marco Borsato wordt niet vervolgd." Meer dan een jaar na de onthullingen over de man van Linda de Mol en de man van de vrouw van Ali B. gaat het OM dus serieus vervolgen. "Tegen Ali B. werden drie aangiften gedaan van verkrachting en een van aanranding. Eén geval van verkrachting wordt geseponeerd omdat daar geen strafbare feiten zijn geconstateerd. Ali B wordt dus wel vervolgd voor drie andere feiten. De verdenking heeft betrekking op feiten die gepleegd zouden zijn in 2014 en 2018 in Heiloo, Amsterdam en in het buitenland. Eén van die drie feiten is ‘Voice-gerelateerd’." We lezen binnenkort wel in de LINDA waarom dit allemaal de schuld is van Angela de Jong en Rob Goossens.

MARCO BORSATO NOG NIET HELEMAAL HOME FREE (PB OM): "Naast de in dit bericht genoemde onderzoeken loopt bij het parket Midden-Nederland nog een zedenonderzoek naar aanleiding van een aangifte in december 2021 tegen M. B. Hierover is destijds al veelvuldig in de media bericht. Deze zaak is niet gerelateerd aan The Voice of Holland. Naar aanleiding van de aangifte is een tegenaangifte van smaad en/of laster gedaan, die bij parket Noord-Holland in behandeling is. In deze beide zaken zal op een later moment een vervolgingsbeslissing genomen worden."