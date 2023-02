Jongens wat een opbeurend romantisch nieuws zo op de zondag! Linda de Mol op een terras in Parijs helemaal happy in love met Jeroen Rietbergen, het vrouwenvernederende machtspositie misbruikende roofdier dat als bandlijder (sic) van The Voice of Holland tientallen vrouwen bepotelde, foto's van zijn gore pik stuurde, vroeg of hij 'effe mocht voelen' en waarschijnlijk nog veel meer ranzige shit deed waar we geen weet van hebben. Jeroen Rietbergen, over wie negentien meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnenkwamen, tegen wie twee aangiftes zijn gedaan. En nu draait Linda de Mol niet / wel / wél weer een dubbele Rietberger. Ach ja, wat kan Linda de Mol het ook verrotten, want toen er in 2019 melding werd gemaakt bij de capo di tutti capi (haar bloedbroeder) boeide het haar kennelijk ook geen zak. Maak er nog een of ander larmoyant themanummer van ofzo. Heel veel plezier met elkaar, tortelduifjes! Ps. Linda, je weet toch wel dat hij gek is op 'jonge meiden'?