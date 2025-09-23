achtergrond

Taakstraf geëist tegen beroepsvervelio Aachboun

Enorme eikel, deze Karim

De aambei onder de Nederlandse fiscalisten heeft een taakstraf van 200 uur tegen zich horen eisen. Nou ja, horen: Karim Aachboun MOEST in de rechtbank verschijnen, maar kwam 'vanwege zijn veiligheid' niet opdagen. "Aachboun is schuldig aan het chanteren van Johnny de Mol en het besmeuren van de goede naam van Sébas Diekstra met foutieve beschuldigingen van seksueel misbruik. Ook heeft Aachboun volgens justitie zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte, oftewel het gebruik maken van vervalste documenten." U kent Aachboun als voormalig 'juridisch adviseur' van Plakje Kaas tegen wie Johnny de Mol wél heel hardhandig was geweest ('en fucking terecht'), maar waarvoor Johnny niet werd veroordeeld. Voorts kent u Karim Aachboun van het ruzie maken met iedereen, maar het kunnen van niks, en nu kunt u die naam weer vergeten. Koffie?

@Mosterd | 23-09-25 | 19:00 | 34 reacties

