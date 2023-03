Nu hoeven wij u niet te vertellen wat ze in de islam van homo's vinden. U weet ook meteen waarom alle aanvoerders in de Eredivisie die maffe One Love-band dragen, behalve twee: Orkun Kokcü en Redouan El Yaakoubi. Die islam was ook het probleem van de heisa tijdens het WK. De KNVB stikte voorafgaand aan het toernooi in statementkots, maar het mocht niet van Qatar, wegens de islam. Toen kieperde de KNVB die band gewoon samen met de homorechten in de prullenbak, om 'm later in het veilige Nederland wél aan iedereen op te dringen (= voor homo's). En nu gaat de KNVB tegelijkertijd weer bukken voor de islam (= tegen homo's): "Als de zon komende maand tijdens een eredivisie- of eerstedivisiewedstrijd ondergaat, kan de scheidsrechter het duel even stilleggen zodat voetballers die met de ramadan meedoen desgewenst snel wat kunnen eten en drinken." Daar sta je dan, te dralen met je One Love-band, als de homoseksuele scheidsrechter het spel heeft stilgelegd voor een religie waarin homoseksualiteit wordt gezien als een zonde. En dat gebeurt dus niet alleen in het profvoetbal, maar ook in het amateurvoetbal. Zie de scheidsrechtersmail na de klik. Nu zitten ze bij de KNVB met hun kop vast in hun eigen reet omdat ze daar de geur van bankbiljetten ruiken, maar dit is allemaal wel heel ingewikkeld. EN LEGGEN WE TIJDENS PASEN HET SPEL STIL OM EITJES VAN DE HAAS TE GAAN ZOEKEN???? NEE TOCH????

Beste official,

Zoals jullie wellicht al in de media voorbij hebben zien komen rond wedstrijden in het betaald voetbal, willen wij dit seizoen – voor het eerst – meer aandacht schenken aan de ramadan die deze week weer begonnen is. Een jaarlijks terugkerende periode waarbij moslims die hieraan meedoen tussen zonsopgang en zonsondergang vasten.



Ook in het amateurvoetbal (veld en zaal) wordt er in die periode gevoetbald in de avonduren. Het gaat dus ook gebeuren dat het vasten doorbroken mag worden tijdens een wedstrijd. Via deze link vinden jullie globaal het overzicht van de zonsopgang en -ondergang voor de maanden maart en april en weten jullie dus op welk tijdstip het vasten doorbroken mag worden per avond.



Wij willen hierover het volgende adviseren bij avondwedstrijden waarbij het vasten tijdens een wedstrijd doorbroken mag worden:

De wedstrijd wordt door de scheidsrechter kort stilgelegd op het eerstvolgende beschikbare moment na zonsondergang (bij een overtreding, uitbal, achterbal, etc.);

De wedstrijd ligt kort stil en begint z.s.m. weer;

Dit gebeurt bij wedstrijden waarbij er minimaal één persoon (speler en/of (assistent-)scheidsrechter) op het veld staat die meedoet aan de ramadan;

De scheidsrechter en trainer en/of aanvoerder van beide teams bespreken dit voor aanvang van de wedstrijd met elkaar zodat iedereen op de hoogte is. Als iedereen akkoord is, dan heeft het om deze reden stilleggen van de wedstrijd wat ons betreft geen consequenties.

Met sportieve groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND



Hans Schelling

Manager operations