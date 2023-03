Dat ze toch eind op flikkeren met hun armbandjes en andere shit. Het interesseert mij ook geen ene k*t wat deze voetballer van homosexualiteit vindt. Allemaal prima, moet ie gewoon bij zich zelf houden en dan vooral alleen voor Allah bukken.

Dat hele woke, deugen gedoe is sowieso al tergend en tenenkrommend. 9 van 10 keer is het allemaal zelfpijperij om op een goed blaadje te komen. Vooral bij andere Wokers en deugers. Want als er een homo of andere LHBT-hupsakee de tanden uit de bek geslagen krijgt vanwege iets te opzichtig gedrag, gebeurd er toch niets mee. Afkeurinkje hier, wat gehuil daar en weer verder!

Echte concrete stappen of acties hoef je toch niet te verwachten.

En ik wil ook helemaal niets extra's, ik wil gewoon mijn eigen leven leiden, zelf kiezen wie ik lief heb, ik hoef niet hand-in-hand met mijn vriend openbaar te lopen, doen we sowieso al niet.

Enige wat fijn is, zou zijn, is dat je je leven mag leiden, op straat kan lopen, zonder een betonblok in je nek te krijgen omdat je in het 'verkeerde' vakje kleurt.

Vergeet ook niet dat 9 vd 10 homo's, lesbo's, bi's etc gewoon mensen zijn, met al dezelfde hetero beslommeringen als iedereen, huisje, boompje, beestje, meeste mensen willen gewoon een waardig leven leiden met hun dierbaren, vrienden etc. That's it.