Precies. De enige stabiele tegenfactor is de PVV tot op heden. JA21 is te klein en met Eerdmans hebben ze niet zo'n geweldig boegbeeld. Het programma spreekt wel aan, maar dat is zowat gelijk aan dat van FvD, waar het boegbeeld nog veel minder aanspreekt. BBB is een mooie protest partij, maar heeft nog niet bewezen dat het ook een stabiele partij is. De no nonsens van van der Plas spreekt me wel aan.

Dus wat te doen. PVV is me toch wel iets te radicaal met het verbannen van de religie van de vrede. Daar los je (nu) niets (meer) mee op.

In ieder geval geen stem naar partijen die denken mij en u op kosten te moeten kunnen jagen omdat het klimaat wat slechter wordt voor ons. Als dat al zo is, dan zijn we reddeloos verloren en moeten we ons als de sodemieter gaan voorbereiden (standpunt JA21) in plaats van de burger extra belasten. De groei in uitstoot in de rest van de wereld trekt zich geen donder aan van de Jetten maatregelen. Het kost ons alleen maar meer, meer, meer belastingen.