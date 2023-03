www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/bes...

Alleen al aan „kunst“ deelt de gemeente Amsterdam twintig miljoen euro per jaar uit.

Voorbeeld van deze idiotie:

„

If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution

Aangevraagd: € 125.000

Toegekend: € 92.831

Inleiding

If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution (hierna; If I Can’t Dance) is een organisatie voor beeldende kunst die zich in haar beleid en programma toelegt op de ontwikkeling, productie en presentatie van live performance, alsook op onderzoek naar performance. If I Can’t Dance ziet zichzelf als een schakel tussen opleidingsinstituten en residenties die (inter)nationaal performancetalent voortbrengen, de presentatie-instellingen en musea die aandacht hebben voor performance, en de productiehuizen in andere disciplines, zoals dans en theater. Het programma gaat volgens de aanvrager uit van de volgende kernactiviteiten: producties maken met kunstenaars en onderzoekers (kunsthistorici, curatoren, schrijvers), en het publiek op verschillende manieren en momenten bij onderwerpen betrekken - onder a [...] „