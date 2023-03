De GL gabbers in Eindhoven en omstreken graaien ook allemaal actief met hun BVtjes in het het gesubsidieerde projecten- en evenementencircuit. Vooral lullen over high tech en liefst kunst, het verbinden van ingenieurs met kunstenaars... Ooit eentje uitgelegd waarom een bepaalde maatregel veel beter was dan die ze aan het pushen waren. Nee bang for the buck, telde niet. "Het moest goed voelen". Wat verbazend is dat dat circuit jaar in jaar uit blijft draaien.

Voorbeeldje www.sciencehackdayeindhoven.nl/

Uit de tekst "MAD emergent art center is a non-profit organization that works to democratize technology, initiate interdisciplinary innovation and foster social creativity with artists and scientists as catalysts."