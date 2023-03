@Redactie



Wat vinden jullie hiervan dan? Net van de site van Pakhuis De Zwijger geplukt.

Het gaat over een evenement dat ze op internationale VROUWEN dag! gaan organiseren. Dit is wat ze scrijven;



"[‘Vrouw(en)*’ is hier gebruikt als verzamelterm voor alle vrouwen en genderdiverse personen.]"



Ik, als vrouw van het type dat wél op de natuurlijke kinderen kan baren en échte toeten heeft, vind het enorm kwetsen en beledigend dat woke links deze gender appropiation wil normaliseren.



Ik wordt op één lijn gezet met homofiele travestieten, transgenders, cross-dresseren en zo'n beetje alles en iedereen dat zich wil " " identificeren" " als vrouw! Dat is beledigend wat ik ben dat niet.! Nog beledigender is dat échte vrouwen door woke links zich er niet tegen uit mogen spreken want dan worden ze publiekelijk geschandpaald (weet u nog, die over schrijfster Rowling bijv?) én vals worden beschuldigd van conservatisme en extremisme.



Mijn geslacht, vrouw, wordt uitgebuit, misbruikt en geëxploiteerd voor een politieke agenda die mij - als een echte vrouw - demoniseert.



Ik had vroeger nooit gedacht dat ik in een tijd zou komen te leven waarin dat leen echte vrouw zijn iets slechts is, waar ik me voor moet schamen. En waar ik niet trots op mag zijn omdat iedere uiting van vrouwelijke trots valselijk wordt verdraaid homohaat /LHBTIQ haat.



En o jee ... Ik ben ook nog eens blank! Dat is ook al iets waar ik volgens enkele voor moet schamen. Trots zijn op mijn eigen huidskleur,mag niet, dat wordt geassocieerd met extremisme. Sowieso ben ik alleen op basis van mijn huidskleur al gecriminaliseerd.

Trek ik voor de lol een jurk aan (omdat ik dat soms leuk vind, omdat het me goed staat) nou ... dat is pas echt erg! Dan ben ik ook nog eens een trad wife. Een wandelende propaganda machine voor extreem rechtse white pride, of vergelijkbaar.



O.b.v. mijn huidskleur en geslacht heeft pakhuis De Zwijger het geslacht waar ik van nature mee geboren ben, tot iets verwerpelijks, verachtelijke gemaakt dat ook nog eens extremistisch en racistisch is.



Van Pakhuis De Zwijger moet ik mij schamen voor wie ik ben. Ik ben een blanke vrouw en daarom vinden de wokies mij een extremist en Racist.



Waarom ziet woke niet in hoe racistisch en extremistisch en vrouwenhater ze zelf zijn?