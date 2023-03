Sorry hoor, maar je wordt toch een beetje miserabel van dit soort cijfers. Wat is nu in hemelsnaam de achtergrond van deze opname? Staat in hele wereld in vuur en vlam dat deze mensen opgenomen moeten worden? Het lijkt wel of niemand dat weet maar dat er via een business model de vaart erin gehouden moet worden. De COA is straks een multinational waar alles om zal draaien. Zeer vreemd hoe zoiets werkt in een redelijk nadenkend land.