Stikstof is geen bedacht probleem. Bepaalde soorten plantengroei gaan verloren door ammoniakneerslag. Dat het supererg is wanneer bepaalde planten verloren gaan, dat is een bedacht probleem. Bij de ammoniakuitstoot gaat het vooral om flora in Natura 2000-gebieden. Die gebieden zijn letterlijk in studeerkamers bedacht, er is weinig natuurlijks aan. Sowieso is het een Europese papieren werkelijkheid, daar zou je als klein Nederland niet zoveel van moeten aantrekken. Maar dat neemt niet weg dat teveel stikstof, en stikstofdepositie in de vorm van ammoniak, niet goed is voor de groei van bepaalde planten. Achterlijke wappiebeweringen als 'alle planten hebben stikstof nodig' zijn ronduit lachwekkend en laten een verontrustend gesimplificeerd wereldbeeld zien dat op geen enkele wijze kan worden gerijmd met de realiteit. De feiten liegen niet, maar hoe er beleid moet worden gemaakt op basis van die feiten is een hele andere vraag (en over die vraag zou het moeten gaan).

Overigens is de regering nu gebonden aan de wet. De rechter heeft bepaald dat Nederland -moet- voldoen aan specifieke EU-stikstofnormen. In een klein en vol land als Nederland is dat al snel een probleem omdat natuur en boeren en wegen en industrie altijd dicht bij elkaar liggen. De wet houdt daarmee geen rekening en geeft alleen maar stikstofdoelen, de regering moet zich aan de wet houden.

Dat kan bijna alleen maar door het aantal veehouders te beperken omdat die voor het overgrote deel verantwoordelijk zijn voor ammoniakuitstoot bij Natura-gebieden.

De betere oplossing zou zijn als NL die naturagebieden meer los laat want zoals het nu is ingedeeld zal er altijd sprake zijn van teveel stikstof en kan er niks meer worden gebouwd of industrie worden bedreven. Maar daarvoor moet de Europese wet worden veranderd wat niet zomaar kan. Dus moet NL zich ofwel niets van de rechter aantrekken ofwel de EU negeren. Een uitzonderingspositie is bijvoorbeeld denkbaar, dat doen de Denen ook. Uit de EU is een andere optie.

Wat geen optie is, is doen alsof er geen stikstofprobleem is want de rechter, en daarmee de letter van de wet, bepalen expliciet dat er wél een stikstofprobleem is. Hoe je het dus ook wendt of keert, de regering kán niet anders dan accepteren dat er een stikstofprobleem is en daar na handelen. De enige ruimte zit dan nog in het 'hoe' te handelen. De discussie over wel of geen stokstofprobleem is een gepasseerd station.