De kermis: een plein vol jolijt waar u uw eerste vriendinnetje mee naartoe nam, zodat u indruk op haar kon maken bij de schiettent, samen zwieren in de Turbo Polyp, een knuffelbeer winnen bij het ringgooien en uiteindelijk een veel te grote suikerspin verorberen. Het was een plek van vrijheid, onschuldig vermaak en een uitje voor het hele gezin, maar die tijden zijn voorbij. In deze moderne samenleving vol open grenzen is de kermis het domein van jongeren met sterke tribale instincten die daar hun eigen sociale onzekerheid verbloemen door onschuldige omstanders lastig te vallen. Dat liep vorig jaar in Osdorp volkomen uit de klauwen en daardoor lijkt de komende kermis in het Amsterdamse Westerpark op een strafkamp met hoge hekken, detectiepoorten, camerabeveiliging en extra beveiligers. "Not done, maar het moet een kermis voor gezinnen blijven." Niets zegt tenslotte "gezinsvriendelijk" als detectiepoortjes en streng kijkende bewakers. Nog even en u moet uw schoenen en riem verwijderen om in de draaimolen te mogen, worden drankjes alleen nog in flesjes kleiner dan 100 ml geserveerd en moet u bij binnenkomst door een bodyscan zodat een beveiliger in een hokje verderop naar uw geslachtsdeel kan gluren. En zelfs dat is minder erg dan de laatste maatregel die ze dit jaar invoeren. "De botsauto's zijn dit jaar niet meer te vinden in het park." Geen botsauto's op de kermis! Dit is ons land niet meer.