Last night in Osdorp, can you believe it, Osdorp! Het ging weer helemaal mis in de culturele hoofdstad van Amsterdam. Want daar is een avondje kermis in tegenstelling tot in de rest van Nederland allang geen uitje voor het hele gezin meer! Organisator en kermisbaas Frans Stuy: "Al 35 jaar sta ik daar en ik heb alle generaties meegemaakt. Er zijn in die jaren echt wel wat dingen gebeurd, maar nooit zoals nu. (...) De bedoeling was om elf man security te laten rondlopen. Ook hebben we alle open zijkanten dichtgemaakt zodat er één ingang was en een nooduitgang. En voor het eerst in 35 jaar hebben we vandaag gefouilleerd. Ik was altijd tegen een kermis met hekken en fouilleren. Dat ging ook altijd goed, tot dit weekend."

Groepen jongeren, zoals groepen jongeren tegenwoordig heten, zouden vuurwerk gegooid hebben naar ouders met kleine kinderen en daarna ook naar de politie. Ook zou er zwaar vuurwerk zijn afgestoken waardoor een vuilnisbak in brand vloog. Hierdoor werd de kermis drie uur voor sluitingstijd om 19:00 gesloten en voerde de politie daarna charges uit omdat het ook na sluiting zeer onrustig bleef op het terrein. Er is een persoon aangehouden. Beelden van charges hier. Ondanks de ONRUST wordt wel geprobeerd de kermis tot zondag 23 oktober open te houden.