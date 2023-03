Wat nou kloof tussen politiek en burger? Zet een paar senatoren bij elkaar en u krijgt exact hetzelfde gezeur over de arbeidsvoorwaarden als in ieder willekeurig kantoor in Nederland. Annabel van business development vindt haar bureaustoel niet lekker zitten, Rik van accounting zeikt over de drukte in de kantine terwijl Henk van sales het eten daar niet te hachelen vindt en zeurt over zijn salaris. Annelien van inkoop klaagt dat de vergaderingen te lang duren en Paul van marketing wil liever iedere dag thuiswerken, maar dat valt niet goed bij bijna-pensionado Peter die al zijn hele leven naar kantoor komt. En dan hebben we nog elitaire Annemarie die ondanks het nieuwe klimaatbeleid van marketing niet tussen het gepeupel in de trein wenst te zitten en gewoon wil vliegen op haar zakenreisjes naar Frankrijk. Het is exact hetzelfde gemor dat u op ieder kantoor kunt horen, met als grote verschil dat de Kamerleden voor hun 34k per jaar (excl vergoedingen) slechts één dag in de week werken. Het zijn net gewone burgers met hun typische burgerprobleempjes en burgerfrustraties, maar dan voor een onburgerlijk salaris. Klagen als een kantoorslaaf met het inkomen van een kantoorbaas. Tonen ze toch nog hun menselijke kant zo vlak voor de geplande reorganisatie van 15 maart. U bepaalt tenslotte niet wat de kantine serveert, maar wel, indirect, of dit klagende clubje hun baan behoudt. Kies verstandig.