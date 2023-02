Hebben ze echt allemaal een uitroepteken achter een slogan?

Net als in de meeste stripalbums bij alle teksten?

Dit is belangrijk, ja dit mag hier niet ontbreken!

Dit is de topper van de interpunctieles!

Precies! Jazeker! Ik bedoel het uitroepteken!

Dat moet je hebben anders heb je geen succes!

Dat is nu echt iets waar je iets van op kunt steken!

Dat is onmisbaar in de Nederlandse taal!

En daarom is het heel gepast en goed bekeken

dat ik het uitroepteken eens naar voren haal!

Bij schrik, verbijstering of enthousiasme!

Bij brandalarm, gelach of felle haat!

Bij aanvalskreet of uiting van orgasme!

Geheid dat er een uitroepteken staat!

Bij evangelisatie en negotie

kan men er niet met goed fatsoen omheen!

Kortom bij stemverheffing en emotie

is deze indicatie algemeen!

Ontaarde booswicht! Leve de Chinezen!

Te gek! Hojo! Laat schallen nu de luit!

In prijs verlaagd! De here zij geprezen!

Hahahaha! Free kick! Daar komt de bruid!

Wat zou lektuur toch stomvervelend wezen

als al die drukte niet werd aangeduid.

Laat ons verheugd het uitroepteken lezen!

Hoera! Hoezee! Hoe prachtig roep ik uit!

Drs. P.

Die natuurlijk sowieso betere teksten schreef dan al die werkelijk nietszeggende sloganonzin ooit kan zijn.

Wat een armoeiige treurnis komt er uit die politieke pr-machines gedropen.