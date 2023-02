2. Business case Nederland BV voor voortbestaan Tata Steel

Wat is voor het kabinet de "business case" om Tata Steel te laten voortbestaan? Hoe verhouden zich de kosten en baten?

Aan de kosten kant hebben we in ieder geval de belasting van ons milieu/leefklimaat.

Tata Steel stoot niet alleen maar NOx uit. Natuurlijk ook de CO2 die bij verbranding vrijkomt. De provincie die te lang wacht op maatregelen tegen gifuitstoot. Volgens rapport van RIVM (van begin dit jaar) is de uitstoot van kankerverwekkende stoffen veel hoger dan het bedrijf zelf beweerd. Op de site van Tata Steel staat hun waterverbruik. In 2020 gebruikten ze 0,5 miljard liter drinkwater, 32,5 miljard liter water uit Lek en IJsselmeer. Eenvandaag (aug 2022) stelt dat TataSteel 12,3 miljard liter water per jaar oppompt. Greenpeace uit beschuldigingen richting Tata Steel dat schepen ladingresten overboord gooien.

Naast de impact op het leefklimaat, zijn er kosten voor de belastingbetaler. Op korte termijn voor de energiesubsidie. Op langere termijn voor subsidies voor de "vergroening" en het op van basis van waterstof produceren van staal.

Wat zijn de baten voor de BV Nederland?

Tata Steel IJmuiden heeft ongeveer 8.000 medewerkers. Werkgelegenheid ontstaat door Tata Steel ook bij transporteurs (extra bijdrage aan de uitstoot) en in het onderzoek/de innovaties naar schonere/betere/goedkopere productie processen.

Het geintegreerde jaarverslag van Tata Steel geeft wat zicht op de financiën. In Nederland vallen 14 bedrijven onder de Tata Steel paraplu. In het verslag staat niet de betaalde belasting, maar de reservering die is gemaakt om aan de belastingverplichting te kunnen voldoen. Voor Tata Steel IJmuiden is reservering 217 miljoen Euro, voor Tata Steel Netherlands Holdings is de reservering 209 miljoen negatief. Voor de 14 bedrijven te samen is de som van de reserveringen 9.5 miljoen.

Volgens RTL: In Nederland heeft Tata Steel dit jaar alle 8.000 medewerkers een bonus van 26% van hun jaarsalaris uitgekeerd (mei 2022). De jaarwinst in Nederland was bijna 1 miljard Euro. Volgens het jaarverslag hebben de 14 bedrijven in Nederland gezamelijk een winst gemaakt van 746 miljoen Euro. Daarvan komt 662 miljoen van Tata Steel IJmuiden.

De winst gemaakt in Nederland komt deels ten goede aan de aandeelhouders. Tata Steel heeft in mei 2022 51 rupees per aandeel uitgekeerd. Het aantal aandelen (outstanding shares) was in mei 1.22 miljard (is nu 12.21 miljard door splitsing). In totaal heeft Tata Steel 770 miljoen Euro uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Tata Steel zadelt Nederland op met een enorme belasting op ons milieu en leefklimaat, terwijl het bijna 1 miljard Euro uit onze economie naar het buitenland (India en via aandelen verder wereldwijd) toe sluist.

Kijkend naar de kosten en baten voor de BV Nederland zegt mijn boerenverstand dat Tata Steel zijn productie naar elders moet verplaatsen.

