Ah ja de PVV doet weer een Chamberlaintje.

Dat vriendschapsspeldje werpt dan toch zijn vruchten af.

"Niet mijn oorlog!".

Nee Joh, maar dat wordt het vanzelf, als we die mafkees laten winnen daar. Het scenario is het volgende: Stel, we trekken alle steun in, dan is Oekraine in een paar maanden toast, opgedoekt, bezet, overgeleverd aan de NKVD, de straftribunalen en de moordpartijen, deportaies, verkrachtingen, uitwissen van de cultuur en de staat Oekraine.

Oke, jammer dan dat is de prijs die zij maar moeten betalen, voor onze afzijdigheid en onze lafheid, het zij zo. Eigen volk eerst toch? Prima. Eigen volk eerst. Maar dan gaat het verder. Poetin is gestekt in het idee dat wij lafbekken zijn, heeft al eerder aangekondigd dat hij Oekraine wilde hebben maar ook de Baltische staten een abberratie van de geschidenis vindt, sterker nog: Voor dit begon eiste hij dat alle ex-USSR landen plus de bezette Oost Europese uit de NAVO zouden treden. Ja wie weet het nog, maar dat was zijn keiharde eis.

Met zulke lafbekken als wij, kan je goed je zin doordrijven, door een beetje te chanteren met kernwapens en dan laat je de tanks los op Estland. Mooi klein land, dat rol je zo op, onverdedigbaar ook. Oke er zit een paar duizend man NAVO, maar die zijn vrij snel klaar, het land is zo af te sluiten van Europa.

En dan Artikel 5! Een NAVO land wordt aangevallen, dus moeten we allen te hulp komen. Maar gaan we dat doen? Nee natuurlijk, of misschien de Engelsen en de Polen maar wie wil er dood voor een onverdedigbaar stukje ex-Sovjetland? Zeker Geert Wilders niet, en heel veel anderen ook niet dus krijg je exact hetzelfde: Onderhandelen! Dus ook Estland geven we weg.

Je zal begrijpen dat daarna de NAVO een dode letter is. En dat we piecemeal klaar zijn voor de grote oorlog tert herstel van het grote tsarenrijk van een megalomane mafkees. En daarna wordt het een zeer moeilijke tijd, alle defensiebudgetten gaan omhoog naar 10%, dienstplicht en andere ellende.

Het is de tijd om nu heel hard terug te meppen, door veel zware wapens te sturen zodat de Russen tenminste terug gaan naar de lijnen van 2014. Dan onderhandelen is uit een positie van kracht. En dat is nodig tegen deze dictator. Hij is niet onze vriend noch onze bondgenoot. En hij mag anti-woke zijn, dan nog is hij niet onze vriend.

Overighens is deze situatie nog ideaal, een tijdje. De Oekrainers willen graag vechten voor hun land, met ozne wapens. We hoeven dus zelf niet te gaan, nog niet. Maar dat gaat wel gebeuren als Poetin wint en doorgaat naar Estland, Polen of verder. Dan moete wij ook, of we trekken nog verder terug, maar dan zijn we voor altijd het schandknaapje van Poetin.