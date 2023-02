Vanmiddag even naar het opstellen van de optocht van Kaaiendonk geweest - want dat was letterlijk de deur uit en de hoek om. Viel me op dat er veel blanken waren, weinig mensen van andere kleur. Een paar blanken hadden zichzelf zelfs wit geschminkt. Geen KOWS te bekennen.



Een leuke opstelling noemde zich de Tostiband en ik moet zeggen dat het nog lang geduurd heeft voor iemand dit deed.



Een paar van de wagens staan aan het begin van de straat naar de stad en de parkeerplaats hier voor, dus alles daar is afgesloten. Die doen morgen vast mee met de Ronde van het Rutselbos, dus waarom ze dan eerst weer naar de stalling brengen? Ik ga gewoon nergens met de auto, hoef ik ook niet uit te vogelen hoe ik hem weer terug naar de parkeerplaats krijg.



Enfin, mijn keuze muziek vanavond:

10CC - The things we do for love

Like walking in the rain and the snow

When there's nowhere to go

And you're feelin' like a part of you is dying

And you're looking for the answer in her eyes

You think you're gonna break up

Then she says she wants to make up

www.youtube.com/watch?v=0qycxTpMb5U



Nee, dat is niet uit eigen ervaring.