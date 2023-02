Ja, linkse minderheden zijn goed in het veranderen van de samenleving op cultureel vlak. Dit is altijd het model: er is een kleine groep die iets wil veranderen (bv wit ipv blank), een groep die daar mordicus tegen is, en een grote groep mensen die het ofwel niet uitmaakt, of die weliswaar een conservatieve reflex hebben maar er niet heel geharnast in staan. Dus die linkse groep gaat actie voeren, laat van zich horen in de instituten, in de kamer, in de kunsten, op alle mogelijke podia. Aanvankelijk ontmoeten ze veel weerstand, maar ze blijven erop hameren, net zo lang tot de middengroep omgaat. Deels omdat ze overtuigd zijn geraakt door de argumenten, deels omdat ze het gezeik gewoon zat zijn. Vanaf dat moment heeft de linkse minderheid gewonnen en voert de kleine groep conservatieven aan de andere kant een achterhoedegevecht. De maatschappelijke consensus kantelt, en wetgeving volgt als dat nodig is.

En laten we wel wezen, met sommige dingen die door die groepen geagendeerd werden in het verleden zijn we het nu ook in meerderheid eens: het vrouwenkiesrecht, vrije kunst, het homohuwelijk, secularisme etc. Ik ken eigenlijk maar één voorbeeld waarvoor het model niet opgaat: pedofilie. Ook die probeerden op de seksuele revolutie mee te liften en eisten emancipatie. Maar in dat geval moest de kleine groep die verandering eiste bakzeil halen, ondanks enkele aanvankelijke successen. De consensus over pedofilie ging juist de andere kant op, gelukkig maar.