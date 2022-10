Je bent natúúrlijk een boze blanke man alswanneer je moppert dat er wel heel veel kroeshaar in Knorr-reclames zit, telecomboeren hun nieuwste telefoonmodellen onder hoofddoekjes verhullen en het opvallend hard uitpuilt van raciaal gemengde gezinnen in de verder doodsaaie dertien-in-een-doorzon woonkamers van de aanstootloze reclamedecors. Maar ja: het valt wel op, omdat het zo geforceerd is uitgevoerd. Gelukkig er is ook goed nieuws reclame: de woke reflexen van de commerciële correctheid beginnen nu ook te jeuken in de paarse broeken. Marketingtribune heeft een tamelijk felrealistisch stukje sales-opinie online gezet waarvan we meteen enorme kooplust krijgen (en die kunnen we wel gebruiken). In de nu volgende teksttijd voor politiek incorrecte partijen: een scherp citaat van een woedende paarse broek en een link naar zijn productpagina op Marketingtribune. Daar omheen omlijsting van drie “””foute””” reclames die ons te binnen schoten (eentje boven, twee onder) en we sluiten af met de vraag welke reclames van toen vrije creativiteit nog heel gewoon was bij u als eerste te binnen schieten. Gooi maar in de panelen, doen wij nu de power-pitch van paarse broek Peter van der Wijk:

“Iedereen loopt er vandaag met dichtgeknepen billen rond. Bang om hardop te denken, bang om iets geks te roepen, bang om grappen te maken, bang om hardop te lachen over schurende grappen, bang om gecancelled te worden, bang om creatieve grenzen op te zoeken, bang voor een klacht bij de Codecommissie vanuit de christenhoek, de moslimhoek, de BLM hoek, de metoo hoek, de klimaathoek of welke hoek met snel gekwelde lange tenen ook. Kijk uit, pas op, oei oei oei, mag je dat wel zeggen zo?

Woke is dodelijk voor creatief denken. Als creatieven kunnen we niet, moeten we niet en mogen we niet bezig zijn met de vraag of wat we opperen wel of niet te grof voor woorden is. Of dat het humor is van het allerlaagste niveau. Of kwetsend voor zeven bevolkingsgroepen tegelijk. Of in de ogen van een of andere zelfbenoemde deugende voorhoede niet door de beugel kan. We zijn aangenomen om buiten de lijntjes te kleuren, niet om er bij voorbaat binnen te blijven. Dat is onze job. Dingen te roepen die niet kunnen om uit te komen bij dingen die wel kunnen, maar dan in ieder geval weer nieuw en anders en verrassend en weer een beetje verder baanbrekend zijn.”

Hele bam bam bam koop dan stuk hierrrr.

Kwetsend voor dwergen

Kwetsend voor motorrijders