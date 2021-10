Nog een hartverwarmende Diversity Day iedereen. (Regenboogje, eenhoorntje, zij/hen van kleur in rolstoeltje) We waren het gisteren even helemaal vergeten. Hier, een gratis grinttegel gevolgd door een bak accuzuur in je gezicht Inclusiefje! Want ook jij mag er als lief mens helemaal zijn! *Snik* *Browning ontzekert* Waar ze dus ook Diversity Day vierden, was op de Kleuterschool van Amsterdam. Kijk maar, op de hogeSCHOOL van Amsterdam mochten alle leerlingen lekker gek kliederen op de 'Diversiteitsboom'. Uiteraard met vingerverf en wasco, anders steken de kindertjes het in hun mond en raken ze vergiftigd. Laat die HvA-scholiertjes maar lekker zoet kliederen en kleuren, ze zitten immers nog op school en zijn niet klaar voor het grotemensenleven. Als ze straks écht gaan studeren aan een universiteit krijgen ze het al zwaar genoeg. Speaking of: ook de échte universiteitsstudenten ontkomen niet aan totaal geradicaliseerd snoeihard drammende diversiteitsterreur. Weer niet. Wat raar is, want de baas van de UvA wilde juist minder policor gedram terwijl het vooralsnog alleen maar meer lijkt te worden. Deze week in woke, woker, wokest op de UvA: "Een Decolonization Toolkit om jezelf en de universiteit te dekoloniseren." Doe anders zelf een poging dit hallucinante WTF-artikel in Folia te lezen en ga daarna in foetushouding op de grond liggen automutileren. Wij hebben het zestien keer geprobeerd te lezen, maar we kwamen er gewoon niet doorheen. Daarom hieronder een lading deepshit bonusquotes die je zullen laten verlangen naar een shot hagel in je knie. Of in je cojones. Of in je hoofd. Enjoy it, diversiteitskinders! (Regenboogje)

Opdracht: vernietig zo snel mogelijk het vrije Westen

"Dekoloniseren wordt door de auteurs verstaan als het zichtbaar maken en bevorderen van perspectieven en referentiekaders naast Westerse rationaliteit. Daarbij geldt die niet langer als het enige en superieure kader, of manier van analyse en denken."

Speltip 1: vernietig het individu

"Want we doen geen beroep op individuele verantwoordelijkheid, maar op collectieve verantwoordelijkheid,’ vertellen ze."

Speltip 2: gebruik propaganda, intimidatie en beïnvloeding

"De kracht van wederzijdse beïnvloeding staat centraal. Docenten kunnen elkaar aanmoedigen om mee te doen aan workshops en hun leidinggevenden door middel van formele en informele strategieën onder druk zetten om actieplannen op te stellen. Studenten kunnen hun docenten aanmoedigen om het lesmateriaal diverser te maken en docenten kunnen hun leidinggevenden aanmoedigen om de curricula te verrijken met niet-westers en niet-eurocentrische bronnen en auteurs."

Speltip 3: criminaliseer álle wetenschap

"Elk onderzoeksgebied gaat uiteindelijk over de mens en de maatschappij, vertellen Jacobs en Martis, en de vraag is altijd waar onderzoeken vandaan komen, in welke context ze uitgevoerd zijn en door wie. ‘Denk bijvoorbeeld aan algoritmes die kunnen discrimineren.’"

Speltip 4: centraliseer de macht met dictatuur

"Op het gebied van collectieve verantwoordelijkheid nemen is de UvA een ‘log’ en ‘traag’ instituut, vindt Martis. De universiteit is gedecentraliseerd en daardoor is het diversiteitsbeleid volgens haar te vrijblijvend."

Speltip 5: terreur en activisme = Grote Sprong Voorwaarts

"Het dekolonisatieproces wordt als eenzaam, confronterend en vermoeiend beschreven voor mensen die hier al lang mee bezig zijn. Het vertaalt zich in de vele adviezen om de mensen boven je – of dat nu docenten zijn of leidinggevenden – herhaaldelijk onder druk te zetten om actieplannen op te stellen, geld en middelen beschikbaar te stellen voor gemarginaliseerde groepen en curricula te veranderen."

Speltip 6: alle mensen met brillen naar een werkkamp op platteland

"Adviezen in de toolkit gaan soms ver. Zo wordt er aangemoedigd om diversiteitsworkshops te verplichten en om ‘bold hiring targets’ in te stellen. Volgens Jacobs en Martis zijn alle gegeven adviezen gebaseerd op onderzoek."

Speltip 7: gebruik subsidie, verrijk jezelf

"Wat Jacobs en Martis hopen is dat iedereen aan de UvA met deze workshops in aanraking komt, om ‘tools’ aan te reiken waardoor het minder vrijblijvend is en zodat het binnen betaalde uren kan."

Speltip 8: communes, kolchozen, uniformen en rode boekjes

"Of het interieur van het klaslokaal dekoloniseren. Volgens Jacobs en Martis werkt dat in workshops altijd goed. Nu zijn de tafels vaak in rijen of in een U-vorm opgedeeld en staat de docent altijd vooraan. Die setting kan veel uitnodigender, veiliger en toegankelijker."

Speltip 9: taalpolitie is gedachtencontrole

"Door het woord te contextualiseren, zou het niet langer eng zijn."

Speltip 10: wie het er niet mee eens is kan naar de goelag

"‘Het taboe moet eraf.’ Diversiteit is iets moois, vinden ze. ‘Door diversiteit kunnen we onze kennis verbreden en nieuwe kennis toevoegen. Er komt dus iets bij, en niet in plaats van.’"