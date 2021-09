SPOKEN WORD met Bert Brussen IN HET STAMCAFE Stalin: 'We moeten oppassen voor communedenken'

Hee, huh, heh, wat? Dat is raarrrrrrrrrrr: wetenschap cancelende woke stronghold UvA die waarschuwt voor 'politieke correctheid'. De UvA! Daar hebben ze het politiek correct denken uitgevonden en overdwars in de strot van de Nederlandse academia geduwd. Was de UvA er niet geweest dan waren de Nederlandse universiteiten nu een baken van liberale vrijheid zonder fopwetenschap waar tenminste écht room for discussion voor iedereen is, vrij van stilteruimtes islamitische gebedsruimtes, safe spaces, genderneutrale feministische vegatoiletten en ander blankheterohatend millenialgedram. In de kantine van de UvA hebben ze destijds nog eigenhandig chocoladerepen uit de schappen staan trekken omdat choco te kwetsend voor negers is. Eigenlijk is het nog een wonder dat er geen AK47's worden uitgedeeld tijdens UvA-colleges sociologie.

Zeg je 'UvA' dan denk je aan 'politiek correcte drammende genderneutrale verzameling triggerwarnings waar ze aan openbare boekverbrandingen doen want het 'te witte' curriculum moet worden gedekoloniseerd'. Er bestaat geen één UvA-studente (lees: paars geverfd haar, neusring, bewust veel okselhaar, heel veel tattoos, studie literatuurwetenschappen, charisma van een gaskamer) van studentenhertjesleeftijd waar je als keurige Amsterdamse blanke heteroseksuele jongeman gelijk een koning mee kunt gaan liggen kwaliteitsketsen met je enorme toplul zonder dat je daarna uitgebreid wordt kapotgemetoo'd in de Folia, want neuken is ook kapitalistisch patriarchale seksistische vrouwenonderdrukking.

'UvA' is Latijn voor 'op deze kolchoz wordt niet gelachen en zeker niet van het leven genoten, maar genderwetenschap is échte wetenschap'. Die UvA dus. En daar zijn ze nu 'tegen politieke correctheid'? Hahaha, tering! Als de geest de fles niet meer in wil is het ineens huiliehuilie? Je moeder! Ongezien de tyfus voor je, maoistische snowflake. Wij gaan wel naar het University College in Utrecht.

