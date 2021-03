Vorige week verscheen er een belangwekkend rapport over de immigratienoodtoestand in Nederland, waarover uiteraard niemand de immigratienoodtoestand uitriep. Deze doodse stilte wordt alleen maar doorbroken door een schriel paniekgeluid uit de krochten van de protomarxistische bestuurskamers van de Universiteit van Amsterdam. De UvA stelde haar School of Economics ter beschikking aan de onderzoekers, een eis die weer vanuit het CBS was gesteld om data beschikbaar te maken (wat sowieso raar is, waarom is publieke CBS-data niet per definitie openbaar?). Maar omdat massamigratie in een kwart eeuw VIERHONDERD MILJARD EURO heeft gekost (en minder heeft opgeleverd), en omdat het FvD Renaissance-instituut 30k heeft bijgelegd om het onderzoek te kunnen doen, heeft de UvA nu een van de onderzoekers, emeritus hoogleraar Joop Hartog, de gastvrijheid ontnomen op het strafbankje gezet IN DE ANNULEERSFEER GETROKKEN. Want Wetenschap schrijf je tegenwoordig met de W van Woke, niet meer met de W van Waarheidsvinding. En peer review is een morele muilpeer geworden. Na publieke ophef (is ie toch ergens goed voor, soms), is het alsnog goed gekomen maar deze Demo-Draad des Demo-Duidings geeft goed aan waar het nog steeds niet over gaat: de inhoud van het rapport.

Schan-da-lig