Hahaha grapje zeker? Nee, want UvA. Het Rode Policor Bolwerk blijkt ook tegen alcohol te zijn. Wat raar is, want de gemiddelde universiteit in Nederland wordt bevolkt door babyboomers en studenten, wat zonder uitzondering alcoholisten zijn.

Maargoed, het is de UvA en daar haten ze zichzelf kennelijk genoeg om nu ook te proberen Ivorentorië deugend droog te leggen, want dat was in het verleden altijd enorm succesvol, droogleggen en alcohol verbieden, zei Helemaal Niemand Ooit.

Een universiteit waar ze Plato op de brandstapel gooien wegens blanke man, de wiskunde transgender trekken en de campus droog leggen belangrijker vinden dan serieus wetenschap bedrijven is op zich al om te gieren. Maar de echte reden waarom de UvA van de Blauwe Knoop wordt is pas écht om je box mee vol te schijten: "Alcohol past niet op een inclusieve universiteit". (Yep, that's right, onder deze link leest u een politiekcorrecte alinea die valt samen te vatten als ALCOHOL DRINKEN IS KWETSEND VOOR MOSLIMS.) "De sociale norm waarin alcoholgebruik normaal is, is een norm waar sommige groepen zich niet in kunnen vinden."

LOL. Nou, dat 'minder politiek correct zijn' op de UvA is nog niet echt succesvol hè? Ennieweetjes, u studeert lekker toch niet aan de UvA en u heeft ook geen werk als hoogleraar anders zat u hier niet dus het kan u verder allemaal geen fuck schelen. De vraag die rest is dan: wat vinden de UvA-scholiertjes (probleemdrinkers) en UvA-hoogleraren (korsakov, levercirrose) er eigenlijk zelf van?

Ene Reinout Wiers (hoogleraar ontwikkelingspsychologie) vindt geheelonthouden nog niet voldoende en zou ook graag een vleesverbod zien. Welja. Zucht. Reacties van diverse UvA-studenten (100% blank en MV-binair) in de video hieronder. Ad fundum en *plop*.

roflol