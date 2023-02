Ik heb Wachten op Godot destijds - jaren 70 - wel gelezen, maar ik was/ben denk ik geen grote fan van Beckett, dwz ik vond er niet zoveel aan.

Ik heb ook nog een keer, ik zat nog op de middelbare school - dan hebben we het over 1972 of 1973 - Eindspel van Beckett gezien, ik meen van de Haagsche Komedie, in ieder geval was dat de enige keer dat ik de toneel gigant van dat tijdperk, Ko van Dijk, live heb gezien. Een heel vreemd, absurdistisch toneel stuk, herinner ik me vaag.

Ik ging niet vaak naar toneel, toen niet, en nu nog niet. Wel herinner ik me een geweldige uitvoering van Shakespeare's The Tempest - ''Storm'' - van theater De Appel, in 1977 of daaromtrent. Maar daar ging ik heen met een heel mooi meisje waar ik razend verliefd op was. Dan geeft alles natuurlijk meer glans.