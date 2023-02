Ja, dit zogenaamd alfa-mannetje BBQ gedoe weer. Vlees is lekker, ik eet graag vlees. Varkensvlees, kip, iedereen lust wel een stukje kip, ik eet ook rund en vis, oh ja dat vind ik ook lekker. Geleedpotigen? Ik heb zelfs krekels gegeten en dat was helemaal niet vies. Maar. Er is wel een maar. Vlees is helemaal niet zo goed voor je. Zuivel ook niet. Wij zijn niet gebouwd voor vlees eten, dat is meer een gemaakt iets. Wij zijn gemaakt voor leven van vruchten, planten en in mindere mate vlees of het nu een made is of een koe. Langzaam aan zijn we er gewent aan geraakt maar in bijvoorbeeld Amerika waar ze genieten van hun "steak" en bloederig en rood hebben ze significant meer last van maag en darmkanker dan in landen waar ze niet zo "macho" vlees vreten alsof ze carnivoren zijn. Vis is beter en gezonder, de juiste vis. Maden en insecten zijn beter dan biefstuk.

Neem me niet verkeerd. Vlees is lekker. Maar het is niet gezond voor je als je elke dag vlees eet. Wij zijn geen carnivoren. We zijn alleseters zo zijn we gebouwd. En dan vooral meer plantaardig en insecten dan een koe. Helaas het is waar.