In afwachting van het superbelangrijke bekervoetbal gaan we eerst even rechtstreeks naar de plenaire zaal, waar de MinPres van extreemlinks tot keurigrechts om de oren geslagen gaat worden inzake De Asielinstroom, Cruiseschepen, Het Falen van de Dienst Terugkeer & Vertrek (scroll down naar "vertrek": vier jaar achterelkaar aan het prutsen, moet u eens doen bij een bedrijf of voetbalclub) en uiteraard inzake Sidon Mossaab, een engnek-illegaal die nog voor Khadaffi (!!!!!!!!) heeft gewerkt en die maar niet wil oprotten. Mossaab is al 6 keer uitgezet, en neemt telkens de trein terug naar Nederland. De Kamer brengt al haar fractiekanonnen in stelling, dus we rekenen op een uitbundig lachende Rutte & volgend jaar weer een Stad als Deventer erbij. 21:00 uur Feyenoord - NEC.

