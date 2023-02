Same here, studietijd 72/82 werken 82/96 en daarna veranderde alles.. ik denk er wel eens met weemoed aan terug.. maar waar denk ik dan aan.. aan het heerlijke Amsterdams in cafe de Eenhoorn met Debbie// hallo schat het druk je ken effe wachten wil je alvast een pilsje, met de spreekwoordelijke norsheid en vakmanschap bij Hoppe de uitbundigheid in de Oude Herberg de onverwachte ontmoetingen in de Pieper het Doktertje de Eland Wilschut en nog zovele oergezellige plekken de opkomst van Dansen bij Jansen en Odeon de heerlijke kroegentochten en talrijke bruine cafes ipv trendy concepten en lounge bars de ongecompliceerdheid van een broodje halfom bij broodje van Kootje en een heerlijk broodje van Dobben van een binnenstad die zonder gevaar voor eigen leven beloopbaar is en kroegen waar je nog gewoon in het Nederlands werd aangesproken en je rekening kon laten staan .. het totaal uitgespeelde Ben ten Holter Groot Amsterdams kroegeboek en van nieuw zaken zoals de Rumrunners die toen de talk of the town was. van eindeloze kroegentochten de Blauwe Engel en de totale afwezigheid van rolkoffers .. dat was ooit mijn Amsterdam zoals je zegt seen it done it did it all . Nu is hier een ander leven, een nog mooier leven;)