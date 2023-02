Waar doe je aangifte als je Chinees bent? In Amsterdam kennelijk op het gewone politiebureau, want een Chinees politiebureau is er niet. Of althans: dat kunnen ze niet vinden. ‘Ze’, vraagt u? De Nederlandse autoriteiten, ja. Ze. De Nederlandse bureautijgers van de geheime dienst. Best kans dat de gemiddelde Chinees hem prima weet te vinden. Of belangrijker, dat het Chinese politiebureau de gemiddelde Chinees weet te vinden. Nou ja, zolang je maar grapjes mag maken over Chinezen is er niks aan de hand natuurlijk. En maar voetballen in de stratosfeer. Raar volk!