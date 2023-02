Afgelopen donderdag weer een 'raar' artikel in de Volkskrant over de uitkeringsafhankelijkheid van asielzoekers/statushouders:

"Hoe kan het dat erkende vluchtelingen dan vaak jarenlang in de bijstand zitten? Voormalig Triodos-bankman Raphaël Nouwen zocht het uit. 'Het is bureaucratische discriminatie.''

Nou zijn er voor asielzoekers die in de procedure zitten, inderdaad allerlei beperkingen mbt werken; lijkt me ook logisch, want we weten nog niet of zo iemand een verblijfsvergunning krijgt, en 'mag' blijven. Maar mbt statushouders: die mogen 'gewoon' werken, maar zitten voor het overgrote deel in de bijstand. Dat komt m.i. hooguit voor een heel klein deel door 'bureaucratische discriminatie'; verreweg de meeste derdewereldlanders beschikken niet over vaardigheden waarmee ze in een high-tech diensten- en kenniseconomie als de Nederlandse snel aan een baan komen. Ook al wordt er weer heel policor geschreven:

"De mensen die het azc in en uit lopen zwaaien geregeld. 'Een arts uit Syrië', verduidelijkt Nouwen dan. Of: 'Die gaat een traineeship doen bij een financiële instelling.'

Dat zijn toch grote uitzonderingen? Maar ''wij'' moeten weer geloven dat er allemaal 'hoogopgeleide' asielzoekers hier binnen komen, al die apothekers uit Aleppo die niet bleken te bestaan. En waarom lukt het de statushouders niet om aan het werk te gaan?

"Als mensen eenmaal een verblijfsvergunning hebben, verwachten we dat ze meteen aan het werk gaan. Terwijl dat de slechtst denkbare periode is om een baan te zoeken. Ze moeten dan ook al inburgeren. Het gezin komt naar Nederland. Vaak zijn ze druk met het opknappen van een huis. Daardoor zie je toch dat mensen meteen in de bijstand belanden. En als ze daar eenmaal in zitten, is het lastig ze eruit te krijgen.''

Je ziet het: zodra de verblijfsvergunning gescoord is, hebben die mensen het gewoon veel te druk met allerlei andere zaken om er ook nog eens bij te werken. I don't buy that shit. Veel beter is het om finaal te stoppen met die asielverlening door de EU af te grendelen voor lieden die zichzelf hier uitnodigen. Zelfs Kustaw Bessems vindt 'hekken op de buitengrenzen' geen slecht idee meer:

"Zo gek zijn hekken aan de rand van Europa nou ook weer niet''

is de titel van zijn column in de VK vandaag. Maar het gekke is dan wel weer dat hij eea op policor wijze afzwakt, want we 'moeten' natuurlijk 'echte' asielzoekers ruimhartig blijven toelaten:

"Je moet dus alles op alles zetten, wil je zo ruimhartig mogelijk blijven. Dan kan het niet dat er, zoals afgelopen jaar, 330 duizend illegale migranten binnenkomen. Dan kan het ook niet dat slechts 20 procent van de uitgeprocedeerde asielzoekers wordt uitgezet.''

Nee, het streven moet zijn: 0 illegale landverhuizers. De EU, althans West-Europa, en Nederland, kunnen deze tsunami's niet aan, ondanks allerlei mooipraterij van lieden als Raphaël Nouwen.