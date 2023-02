“Bibliotheken in de Sahel herbergen grote verzamelingen oude Arabische wetenschappelijke teksten. Bestudering biedt nieuw inzicht in de geschiedenis van racisme in West-Afrika”:

www.nrc.nl/nieuws/2023/02/01/levendig...

Een citaat:

“Om zichzelf te onderscheiden van zwarten noemden de gearabiseerde Berbers zichzelf beydan, het meervoud van ‘wit’ in het Arabisch, een naam die ze tot op de dag van vandaag gebruiken. Donker gekleurde bevolkingsgroepen noemden ze sudan, het Arabische meervoud van zwart.”

Het woord ‘wit’ heeft dus een ‘te positieve connotatie’ t.o.v. het woord ‘zwart’. D.w.z. wanneer Berbers dus zichzelf ‘wit’ noemen. Gaat Sylvana hierover in de TK (aan Denk?) nu Kamervragen stellen?

Verder zijn dit soort citaten interessant:

“De manuscripten zaaien onder meer twijfel over de stelling dat racisme van wit versus zwart een koloniale uitvinding is, zoals de invloedrijke Indiaas-Oegandese antropoloog Mahmood Mamdani beweert.”. Dit zou zijn vanwege ‘import van Westerse ideeën‘.

Dit citaat geeft aan waarom deze antropoloog (= dus geen historicus) uit z’n nek lult:

“Arabische teksten uit onder meer Mauritanië laten zien dat racisme van wit tegenover zwart al ver voor de kolonisering door Frankrijk, vanaf ongeveer 1900, wijdverbreid was in de Sahel”.

Tja,

Dat zijn nog eens teksten. Historische feiten weliswaar, maar daarmee zal je nooit de ‘die-hard’ de-blanken-hebben-schuld-aan-alles-roepers kunnen overtuigen. Want die WILLEN niet overtuigd worden (want Westerse blanken schuld aanpraten = verdienmodel).

Paar citaten waaruit voorbeelden van dat Arabisch racisme blijkt:

“Net als andere Arabische geleerden was Ibn Khaldun, die in de veertiende eeuw leefde en onder meer in Tunesië en Syrië doceerde, van mening dat het zwarte ras minderwaardig was. „Ibn Khaldun schreef onder meer dat zwarten op domme dieren lijken. Zowel qua uiterlijk als in hun manieren.”

En:

“Al Maghili, die net als Al Suyuti in de vijftiende eeuw leefde en woonde in het huidige Algerije, was een van de invloedrijkste vertegenwoordigers van een meer intolerante benadering. „Al Maghili geloofde niet dat zwarten beschaving kon worden bijgebracht. Ook als ze zich bekeerden, bleven ze volgens hem inferieur aan witten.”

Overigens (voor hen die maar valselijk blijven beweren/suggereren dat de blanken de slavernij in Afrika hebben uitgevonden):

“Deze vraag (= of zwarten onder alle omstandigheden tot slaaf gemaakt konden worden ) was belangrijk omdat de slavenhandel al vanaf de Romeinse tijd een belangrijke inkomstenbron was voor met name witte bevolkingsgroepen in de Sahel”.

Dus deze Arabieren en gearabiseerde Berbers deden al aan slavernij vanaf de Romeinse tijd? Gossie, sommigen zullen het moeilijk hebben met het lezen van dit soort teksten.. Sylvana, Denk, excuses (herstelbetaling) iemand?

Het gaat nog even verder:

“Moslims mocht je niet als slaaf gevangen nemen, vonden vrijwel alle geleerden in de Sahel. Maar voor zwarte moslims maakten ze vaak een uitzondering, waardoor die vaak wel als slaaf verhandeld werden”.

Zoals deze (Arabische) meneer:

“Sharif Hama Allah, een geleerde uit de stad Tichitt in Mauritanië, was het daar niet mee eens. Hij vond dat een zwarte altijd een slaaf bleef, ook als hij of zij zich bekeerd had.”

Over zwarte geleerden hadden ze nog deze manier om hen ‘minder inferieur’ te maken:

“Zwarte wetenschappers die excelleerden, kregen in de loop van hun leven vaak vanzelf het predikaat wit. Ze zouden verre witte voorouders hadden gehad, die door huwelijken met zwarten donkerder nageslacht hadden gekregen.”.

Deze antropoloog tenslotte, heeft z’n eigen wereldbeeld:

“Dat racisme een koloniale uitvinding is, zoals zijn collega Mamdani beweert, is volgens al Barra onhoudbaar. „Ik denk dat racisme intrinsiek verbonden is met de menselijke natuur. Als antropoloog weet ik als geen ander dat beschavingen overal ter wereld de neiging hebben mensen in te delen op basis van raciale kenmerken. De eigen soort staat altijd bovenaan de ladder van de beschaving.”.

Dus Mark,

Indien jij die €200.000.000+ wil besteden aan ‘bewustmaking’, zou je dan ook een (aanzienlijk) deel daarvan willen besteden aan het documenteren en vertalen (!) van dit soort Arabische geschriften?

Overigens horen we van Denk uiteraard om de voor de hand liggende reden hierover helemaal niets, en van Sylvana ook niet. Want Sylvana weet donders goed dat Arabieren en Berbers haar in haar bek zullen uitlachen (en wellicht meer) wanneer ze bij hen over ‘excuses’ en ‘herstelbetalingen’ zou beginnen.