Als je echt heel hard wil lachen vandaag, lees dan het statement van BLM over Tyre Nichols. Het viel al op dat er geen ophef over was, maar in een bizarre twist der logica, is TOCH de moord op Nichols door zwarte agenten de schuld van blank racisme:

blacklivesmatter.com/black-lives-matt...

"Although the media has spent a great amount of time drawing attention to the fact that the police officers are Black, as if that is important, let us be clear: ALL police represent the interest of capitalism and impel state-sanctioned violence. Anyone who works within a system that perpetuates state-sanctioned violence is complicit in upholding white supremacy."

Kortom: Ook als zwarten elkaar vermoorden is dat de schuld van de blanke!

Vooral "as if that is important" is hilarisch.