Bij sommigen vd XR / ex-XR gaat het licht eindelijk aan. :

2023 January 25

Former spokesperson for Extinction Rebellion turns on group, now rejects climate doomsday: ‘Climate activism has a cult problem…I used to be one of them’ – ‘I watched people brainwashed’

wattsupwiththat.com/2023/01/25/former...

veel anderen zijn natuurlijk nog steeds knettergek....