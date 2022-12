Vorig jaar was 'prikspijt' woord van het jaar en bij Van Dale hebben ze bedacht om de verkiezing van het woord van het jaar nog kutter te maken. Laat dan 'Het Coronabedrog' woord van het jaar worden ofzo. Maar nee hoor. Nu heeft 'klimaatklever' gewonnen. Terwijl: als die acties van al Johnnie de Selfplackers iets gemeen hebben, dan is het wel dat ze helemaal niet blijven kleven. Jelle de Graaf werd zonder enige moeite de tafel van Beau afgekieperd terwijl hij riep dat zijn veiligheid op het spel stond (zodanig, dat hij de volgende dag alweer aan een andere talkshowtafel zat) en die rare Belgen gooiden vooral tomatensaus over zichzelf. Allebei een kleeftijd van onder de tien minuten. De definitie is dan ook: 'Activist die zich aan een object van symbolische waarde vastplakt om de aandacht van het publiek te vestigen op de klimaatproblematiek'. Dat is geen klimaatklever, dat is een klimaatplakker. Het gaat om de daad van het plakken, de aandacht voor het plakken en het gedoe over de aandacht voor het plakken. Het enige wat blijft kleven door deze acties zijn suffe woord van het jaar verkiezingen. MAAR JA WE HEBBEN HET ER NU WEL OVER.