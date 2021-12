Het is erg heel spijtig, we hebben spijt dat we racist zijn omdat we wit zijn. Behalve dan degenen hier die zwart zijn, een andere kleur is tegenwoordig verboden, daar krijgen we ook nog spijt van. We hebben spijt dat in het verleden anderen foute dingen deden. Spijt hebben we ook over het klimaat. En we hebben spijt van Greta. En spijt hebben we over het weer, dat het zo koud is. En spijt hebben we van de politiek, dat die namelijk precies doen wat wij allemaal willen want we hebben een democratie. En we hebben er spijt van dat wij blijkbaar heel vreemde politieke gedachten hebben. En we hebben er spijt van dat we op GeenStijl zitten want dat kan tegenwoordig echt niet meer. We hebben er spijt van dat we niet meer genderneutraal zijn. We hebben er spijt van dat we in de LHBTIQ+ nog veel letters hebben weggelaten. Erg spijtig allemaal.