Overigens over dat met opzet "ontregelen" van een publieksprijsje dat eigenlijk niemand echt iets boeit is een teken aan de wand hoe erg het gesteld is met de geestelijke gesteldheid van FVD'ers.

Op de inhoud kunnen ze niet winnen en daarom doen ze aan sektevorming. Het is allemaal 'le parti, c'est moi' en 'mes opinions sont faits'. Alles is 'no holds barred' de regels, zelfs de regels van goed fatsoen, zijn niet van toepassing voor de FVD 'Camicie Nere' alles proberen ze verdraaien en verzieken. Of het nu een publieksprijsje is of een wetje raadgevend referendum, ze verzieken alles, met opzet, en dat gaat alleen nog maar erger worden. Stochastische terroristen zijn het. De vraag is waar trekken wij als land, als natie, als samenleving, als volk de grens? Artikel 97 Wetboek van Strafrecht?