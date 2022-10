Toch zou ik eerder op Baudet stemmen dan op die halvegare Hugo de Jonge, die werkelijk helemaal niks kan, met z'n persconferenties over het woningtekort in NL... nee, natuurlijk zie je dan die mafklappende lagere schoolonderwijzer niet, met z'n 5,1 mld, altijd maar overal voor weglopend, met z'n 'van deur tot deur'.

Janken over een boekje, ja dat kan hij wel. Oh Hugo, jonguh toch, koop eens een spiegel.