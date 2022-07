Hahaha. NRC, dat zich graag voordat als chique courant voor chique mensen waar chique commentaren instaan over hoe verschrikkelijk het is dat ze bij Ongehoord Nederland allemaal nepnieuws verspreiden, is eigenlijk ook niet meer dan een yoga-folder met een wijnrek. Vandaag trekt de krant in de rubriek "Verbinders" van Robert Vuijsje (beroemd geworden met het boek 'Alleen Maar Nette Negers' en tegenwoordig schrijver van originele inzichten als "In de moderne wereld moeten wij de hele tijd van alles") de rode loper uit voor Michael Pilarczyk. Dat is een ex-vj van TMF die tegenwoordig helemaal binnenloopt door zalen met onzekere mensen te vertellen hoe ze gelukkig kunnen worden en het verspreiden van dit soort vaag gezwam waar eigenlijk niets staat.

Op twitter is Pilarczyk, nou ja, zeg maar meer van de kant die zelf onderzoek doet. Dat onderzoek bestaat vooral uit het verkeerd interpreteren van nieuwsberichten en roepen DAT DE WAPPIES ELKE KEER GELIJK KRIJGEN, maar dat mag de pret niet drukken natuurlijk. Allemaal prima, fijn dat Pilarczyk er rijk & gelukkig mee wordt en leuk dat ie een keertje in de krant mocht, maar wij hadden van een medium met enige journalistieke pretentie toch wel verwacht dat er, nou ja, een beetje doorgevraagd wordt als er een totale idioot allemaal halfzachte onzin loopt te beweren.

En dat in de krant waar Pieter Omtzigt helemaal kapot moest omdat hij had gesproken met iemand die onzin verkocht over MH17. En in de krant waar nog niet zolang geleden werd een interview met filosoof Ad Verbrugge eerst door zeventien wetenschappelijke commissies moest worden aangepast, voordat het van de pers rolde. Maar goed, misschien is nu de hele wetenschapsredactie op NRC Cruise Vakantie. Nu al zin in het stuk van de Ombudsman volgende week.

